Сегодня умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, в свое время оказавший огромное влияние на архитектуру мировой геополитики.

И хотя Киссинджер давно отошел от дел, он активно комментировал войну в Украине и предлагал варианты ее завершения. Его идеи вызывали большой резонанс, поскольку отличались от мейнстримной повестки и подразумевали переговоры с Россией, а не только боевые действия.

Приводим 10 цитат Киссинджера об Украине из его выступлений последних лет начиная с 2014 года.

1. "Слишком часто украинский вопрос преподносится как решающий вопрос: присоединится ли Украина к Востоку или к Западу. Но если Украина хочет выжить и процветать, она не должна быть форпостом одной из сторон против другой – она должна функционировать как мост между ними" (8 октября 2014 года).

2. "Переговоры необходимо начать в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительная линия должна стать возвращением к статус-кво" (24 мая 2022 года).

3. "Лучшим решением в войне в Украине было бы сохранение статус-кво, что означает сохранение 93 процентов территории страны… Таким образом, речь идет о прекращении огня вдоль линии соприкосновения от 24 февраля" (15 июля 2022 года).

4. "Путин не такой импульсивный, как Хрущев. Он более расчетлив и более обидчив. Возможно, было бы проще договориться с некоторыми другими бывшими российскими лидерами. Маловероятно, что переход от Путина к его преемнику пройдет гладко. Но прежде всего эволюция России – это российский вопрос. Западным странам придется проанализировать, что они могут сделать в зависимости от этой эволюции и военного исхода в Украине" (15 июля 2022 года).

5. "Приближается время развивать стратегические изменения, которые уже были осуществлены, и интегрировать их в новую структуру, направленную на достижение мира посредством переговоров. Мирный процесс должен связать Украину с НАТО, как бы он ни выражался. Альтернатива нейтралитета больше не имеет смысла" (17 декабря 2022 года).

6. "Я неоднократно выражал свою поддержку военным усилиям союзников по предотвращению агрессии России в Украине. Но время опираться на уже осуществленные стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру, направленную на достижение мира посредством переговоров" (17 декабря 2022 года).

7. "Если довоенная разделительная линия между Украиной и Россией не может быть достигнута путем боя или переговоров, можно было бы изучить возможность обращения к принципу самоопределения. Цель мирного процесса будет двоякой: подтвердить свободу Украины и определить новую международную структуру, особенно для Центральной и Восточной Европы. В конечном итоге Россия должна найти место в таком порядке" (17 декабря 2022 года).

8. "Для некоторых предпочтительным результатом является то, чтобы Россия стала бессильной в результате войны. Я не согласен. Несмотря на всю свою склонность к насилию, Россия внесла решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил на протяжении более полутысячелетия. Ее историческую роль не следует принижать. Военные неудачи России не уничтожили ее глобальное ядерное влияние, что позволило ей угрожать эскалацией конфликта в Украине" (19 декабря 2022 года).

9. "До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что это запустит именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Сейчас, когда процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла… Я считаю, что после его окончания членство Украины в НАТО было бы подходящим результатом" (17 января 2023 года).

10. "Война в Украине – это, с одной стороны, война за баланс сил. Но на другом уровне есть аспекты гражданской войны, которая сочетает в себе классическую европейскую международную проблему с абсолютно глобальной. Когда эта война закончится, вопрос будет заключаться в том, достигнет ли Россия последовательных отношений с Европой – к чему она всегда стремилась – или же она станет форпостом Азии на границе Европы" (26 мая 2023 года).

К столетию Киссинджера "Страна" публиковала о нем большой материал.