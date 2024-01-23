В Польше приостановили расследование по падению ракеты в Пшеводове в ноябре 2022 года из-за отсутствия реакции на предложение сотрудничества со стороны Украины.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на прокуратуру.

По данным следствия и согласно заявлениям польских властей, на территории соседней страны упала украинская ракета ПВО, выпущенная во время массированной российской атаки по Украине. В частности, об этом еще в сентябре заявлял министр юстиции Збигнев Зебро.

По данным RMF FM, польская прокуратура несколько месяцев назад отправила запросы Украине, но ответы так и не были предоставлены.

"Польские обращения поступили в украинские власти несколько месяцев назад. Среди прочего, речь шла о том, чтобы получить информацию, которая позволит нам на 100% подтвердить, кто и откуда запустил неудачно упавшую ракету. Приостановление разбирательства означает, что невозможно окончательно определить обстоятельства инцидента и, следовательно, указать, кто несет конкретную ответственность за смерть польских граждан", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Польше ушли в отставку глава Генштаба и оперативный командующий вооруженными силами. Отдельные местные СМИ связывали это решение с прилетом обломка ракеты в ноябре прошлого года.

Мы писали, что польское следствие пришло к выводу, что 15 ноября 2022 года в Польше упала украинская ракета ПВО С-300 российского производства, став причиной смерти двух фермеров.