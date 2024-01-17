В Брянской области аварийно сел российский вертолёт Ми-8. Он приземлился у населённого пункта Севск, оборвав провода линии электропередач.

Об этом Сначала сообщили местные телеграм-каналы. Потом информацию подтвердил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате аварийной посадки вертолета на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области произошел обрыв высоковольтной линии. Пострадавших нет", - заявил чиновник.

Из-за происшествия в четырех районах области - Севском, Суземском, Брасовском и Комаричском - отсутствовало электричество.

"В настоящее время благодаря оперативным действиям сотрудников филиала ПАО "Россети Центр" — "Брянскэнерго" в двух районах, Брасовском и Комаричском, электричество восстановлено за счет дополнительных источников питания. В Севском и Суземском районах подача электричества будет восстановлена в ближайшее время", — заверил Богомаз.

По данным телеграм-каналов, на борту Ми-8 находились командир, второй пилот и бортмеханик.

В Минобороны РФ тоже уже прокомментировали событие и назвали причиной посадки техническую неисправность.

Ранее мы сообщали, что в июле на Алтае упал такой же вертолет. Тогда погибли шесть человек, семеро пострадали.

А в конце лета в Челябинской области РФ рухнул аналогичный Ми-8, на борту которого находились четыре человека. Все они погибли.