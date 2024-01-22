В Германии обсуждают возможность принятия на службу в армию людей без немецкого гражданства. Идею озвучил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы стали бы не первыми вооруженными силами в Европе, которые так поступают", - сказал Писториус.

Министра поддержала глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из "Свободных демократов".

"Солдаты без немецкого паспорта могли быстрее получить его благодаря службе в бундесвере", - заявила она.

Эксперт по вопросам обороны оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль назвал подобную идею "правильной в принципе", но добавил, что важно, как ее будут реализовывать.

AFP напоминает, что Минобороны ФРГ хочет довести численность армии до 203 тысяч человек. Сейчас в бундесвере служат 181 600 человек. Обсуждается и возможность возврата ко всеобщей воинской обязанности.

Отметим, что в Германии сейчас проживают порядка 190 тыс. украинских мужчин призывного возраста.

Накануне Писториус заявил о возможной войне России с НАТО.

Ранее мы писали, что немецкая армия из-за масштабных поставок оружия Киеву и оскудения собственных складов сможет продержаться в бою не более двух дней.