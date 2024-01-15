К началу 2024 года ВВП Германии сократился на 0,3%. Экономика Германии ушла в минус впервые со времен кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные Федерального статистического управления.

Так, ВВП ФРГ в 2023 году не только не получил прироста, но и уменьшился на 0,3%.

"Общее экономическое развитие Германии застопорилось в 2023 году в условиях, которые до сих пор характеризуются как кризисные", - заявила глава статистического управления.

Предыдущее подобное падение экономики было в 2020 году - минус 3,8%. После чего следовали два года роста - на 3,2% в 2021 и 1,9% в 2022.

А до пандемии коронавируса аналогичный спад производства наблюдался в период всемирного кризиса 2009 года.

В 2024 году аналитики ожидают в лучшем случае умеренного роста, хотя многие допускают, что тенденция на снижение ВВП для Германии сохранится.

Среди причин текущего падения экономики названа высокая инфляция, из-за чего снижается покупательная способность и повышаются процентные ставки. Политическая неопределенность на этом фоне склоняет инвесторов воздерживаться от капиталовложений.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Еврозона вошла в рецессию.

Мы также сообщали, что в 2023 году ВВП Германии падал два квартала подряд.