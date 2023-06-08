После новостей из Германии стало известно, что в целом вся Еврозона вошла в рецессию.

Об этом сообщает издание Bloomberg, публикуя данные Евростата.

Результаты исследований показывают первый спад после пандемии. Ранее считалось, что эти процессы затронули только Германию.

Судя по приведенным отчетам, с января по март 2023 года видно, что экономика 20 европейских стран сократилась на 0,1%. Это произошло из-за резких изменений на энергетических рынках и стагнации производства, полагают эксперты.

Тем не менее, Европейская комиссия предполагает, что европейский ВВП вырастет на 1,1% в этом году и на 1,6% в 2024 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз выделил Украине 1,5 миллиарда евро в рамках четвертого транша макрофинансовой помощи.

Также решением Евросовета было продлено действие "экономического безвиза" с Украиной до 2024 года.

Мы писали и о том, что Польша не ожидает вступления Украины в Евросоюз раньше 2025 года.