Спад деловой активности в США при укреплении доллара и высоких процентных ставках несут серьезные последствия для остального мира.

Об этом говорится в обзоре МВФ экономики США.

Обзор сделан на основе выводов сотрудников МВФ.

"Экономика США оказалась устойчивой перед лицом значительного ужесточения как фискальной, так и денежно-кредитной политики, имевшего место в 2022 году. Потребительский спрос сохранился особенно хорошо, сначала благодаря сокращению отложенных сбережений, а в последнее время роста реальных доходов. Занятость превысила свой допандемический пик, уровень безработицы среди женщин и афроамериканцев упал до исторического минимума, а реальная заработная плата с середины 2022 года росла быстрее, чем инфляция. В этом году ожидается рост примерно на 1,2 процента (на основе четвертого квартала), который немного ускорится позже в 2024 году", - сказано в отчете.

Однако другие выводы менее оптимистичны:

недавние крахи банков могут оказаться лишь прелюдией к более серьезным проблемам финансовой стабильности;

сохранение Федеральной резервной системой высоких процентных ставок рискует привести к большим сложностям в банковской системе и небанковских организациях;

ужесточение финансовых условий спровоцирует рост банкротств и ухудшение качества кредитных портфелей;

экономика США может резко замедлиться в 2024 году, создавая рецессию.

Ранее мы анализировали, почему начался банкопад в США и как он скажется на мировой экономике и Украине.

Между тем глава МВФ Кристалина Георгиева уверена, что ситуация с госдолгом США устойчивая и не станет причиной паники.