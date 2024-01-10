Из-за войны Всемирный банк пересмотрел свой прогноз роста экономики Украины на 2024 год, снизив его до 3,2%. В октябре прошлого года банк ожидал, что ВВП страны увеличится на 4,0%.

Об этом сообщает Всемирный банк по мировой экономике.

"Перспективы Украины остаются весьма неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% в 2025 году", - говорится в докладе.

При этом они ожидают, что война продлиться в течении 2024 года, а основные факторы, включая урожай сельскохозяйственных культур, будут компенсированы.

"Частичное разрешение неопределенности в 2025 году будет способствовать возобновлению экспорта и постепенному увеличению инвестиций в реконструкцию", - говорится в сообщении.

Согласно данным Всемирного банка, темпы роста ВВП Украины увеличились примерно на 4,8% в 2023 году после резкого падения в предыдущем году. Тем не менее, объем производства в 2023 году оставался примерно на 30% ниже уровня до вторжения.

"Рост был подкреплен улучшением доступа к электроэнергии, более высоким урожаем и дополнительными государственными расходами, хотя и за счет увеличения бюджетного дефицита и дефицита текущего счета", - добавили они.

Банк отмечает, что хотя прекращение Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года продолжает оказывать давление на экспорт зерна, "Украина успешно нашла альтернативные маршруты экспорта зерна, которые поддержали этот сектор".

Недавно сообщалось, что МВФ рассчитывает, что война в Украине закончится в следующем году.

Согласно упомянутому сценарию Фонда, в случае прекращения войны в соответствии с оптимистичными расчетами, ВВП Украины в 2024 году вырастет на 3-4%, а в 2025-м - на 6,5%. Негативный сценарий предполагает активизацию войны в этом году и ее прекращение в 2025 году, что приведет к резкому падению реального ВВП на 5% в 2024 году и нулевому росту в 2025-м.