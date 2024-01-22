Британский МИД смягчил рекомендации для своих граждан касательно возможных поездок в Украину.

Сообщение об этом было опуликовано на правительственном сайте Соединённого королевства.

Так, если раньше в Украину англичан призывали не ездить вообще, то теперь в случае необходимости им советуют не выезжать дальше нескольких западных областей - Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой.

При этом Львовскую область в Британии по-прежнему считают опасной.

Ранее Британия отправила в ООН спутниковые снимки, как российские корабли загружаются в порту КНДР. На снимках, сделанных с сентября по декабрь, видно, как три российских корабля загружают контейнеры в возрожденном северокорейском порту Наджин перед тем, как отправиться в российские порты на Дальнем Востоке.

Мы также сообщали, что в британской разведке назвали основной приоритет России на фронте сейчас. Согласно обзору, хотя в конце декабря 2023 года Россия смогла захватить Марьинку, ей не удалось использовать этот успех для продвижения ни на запад в сторону Курахово, ни на юг в сторону Новомихайловки.