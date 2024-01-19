Великобритания заявила, что впервые успешно испытала лазерное оружие DragonFire применительно к воздушным целям.

Сообщение об этом появилось на правительственном сайте Соединённого Королевства.

Дальность действия луча DragonFire засекречена, англичане лишь заявляют, что это "оружие прямой видимости", которое "может поразить любую видимую цель", имеет "высочайшую точность" и низкие долгосрочные затраты - менее 10 фунтов за выстрел.

"Точность эквивалентна попаданию в однофунтовую монету с расстояния в километр. Энергетическое оружие с лазерным наведением может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный световой луч, чтобы прорезать цель, что приводит к разрушению конструкции или более сильным последствиям, если боеголовка тоже попадает в цель", - заявляет британское правительство.

В настоящее время армия королевства рассматривает использование лазеров для противовоздушной обороны. Министр обороны Грант Шэппс заявил о возможной "революции в боевом пространстве".

Ранее появилось видео, как Израиль впервые применил лазерное оружие "Железный луч" для перехвата ракет из Газы.

Мы также сообщали, что Южная Корея разработает лазерное оружие для уничтожения беспилотников и крылатых ракет.