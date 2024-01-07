Россияне планируют провести семь испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2024 году.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

На основании имеющейся информации, это больше установленного ранее среднегодового показателя. За последние пять лет россияне провели более 20 таких пусков. То есть в среднем по 4-5 пять испытаний в год.

Напомним, осенью Москва вышла из договора по запрету ядерных испытаний и провела ряд тестовых запусков. Закон об отзыве ратификации договора подписал Путин. При этом уточняется, что это создаёт правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из договора.

Ранее газета The New York Times написала, что РФ, вероятно, провела очередное испытание ракеты "Буревестник" с ядерной установкой. Такой вывод был сделан на основании визуальных данных с удаленной базы в Арктике. Текущая ситуация там повторяет подготовки к предыдущим испытаниям "Буревестника" или SSC-X-9 Skyfall в 2017 и 2018 годах. Это экспериментальная крылатая ракета с теоретической дальностью поражения в 1609 км. Все 13 известных предыдущих испытаний закончились неудачно, при этом во время одного из них погибли 7 человек.