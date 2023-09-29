США обвинили Иран в атаке американского военного вертолета лазерными лучами во время полета в международном воздушном пространстве над Персидским заливом.

Об инциденте сообщает "Голос Америки".

Сообщается, что иранцы неоднократно наводили лазерный луч на американский военный вертолет AH-1Z Viper.

"Это нельзя назвать действиями профессиональных морских сил. Это непрофессиональное, небезопасное и безответственное поведение ВМС Корпуса стражей исламской революции, которое ставит под угрозу жизни граждан США и стран-партнеров, немедленно должно быть прекращено", — заявил представитель Центрального командования ВМС США Рик Чернитцер.

По заявлениям американцев, за последние два года в этом регионе Иран захватил или пытался захватить около 20 иностранных судов.

Как мы сообщали, в Воздушных силах Украины считают, что РФ производит дроны Shahed для отвлечения внимания от Ирана. Своими заявлениями о начале собственного выпуска этих беспилотников Москва пытается скрыть факт иранских поставок.

Ранее мы писали, что Иран модернизировал дрон-камикадзе Shahed-136.