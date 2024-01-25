Ночью 25 января в Одессе было две атаки беспилотников. Всего пострадали шесть человек.

Об этом сообщают Силы обороны юга в своем телеграм-канале.

Есть попадание в промышленный объект, повреждение жилых домов и социальной инфраструктуры города. Прилеты были в Приморском районе и Хаджибейском районах Одессы. В последнем пострадали многоэтажка и склады.

Дроны были накануне сбиты и "по инерционной траектории" врезались в дома.

"К сожалению, сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов. Один из них, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован.

Еще один пораженный дрон при падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города", - говорится в сводке военных.

Там же упал еще один БПЛА. Взрывная волна повредила остекление окрестных домов, дотла выгорел запаркованный автомобиль, еще несколько повреждены. Четыре человека получили ранения.

Также дрон попал в склад мебельного комбината. Вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ.

Мужчину, проезжавшего на велосипеде, ударной волной сбросило на землю, он получил ранение обломками разлетавшихся от взрыва предметов.

Из 11 сбитых ночью дронов 10 были поражены в Одесской области.

Также в ГСЧС показали последствия ночной атаки шахедов.

Ранее глава Одесской области Олег Кипер подтвердил факт пожаров в жилом секторе города.

Война в Украине идет уже 701-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 января 2024 года в обновляемом онлайне .

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