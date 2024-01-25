В ночь на 25 января в Кривом Роге был прилет беспилотника по одному из предприятий. Есть разрушения, здание охватил пожар.

Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале.

"В Криворожском районе ночью враг атаковал двумя ударными БПЛА Глеюватскую общину. В результате попадания на одном из предприятий возник пожар, службами ГСЧС он уже ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в результате ночной атаки дронов в Одессе возникли пожары. Пострадали шесть человек.

Война в Украине идет уже 701-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевая новость - крушение под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76, где на борту, как утверждает Россия, находились 65 украинских пленных. Однозначного заявления со стороны украинских властей по поводу того, кто сбил самолет и были ли на его борту пленные, вчера не было.

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