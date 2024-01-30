Сегодня ночью россияне атаковали дронами Криворожский район Днепропетровской области. Один из дронов удалось сбить.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Другой БПЛА попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели уже потушили.

Также глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области был уничтожен БПЛА типа "Shahed-136/131". В результате падения обломков, загорелся грузовой автомобиль, пожар был оперативно ликвидирован.

Водитель получил черепно-мозговую травму, состояние пострадавшего сейчас стабильное.

В ГСЧС сообщили, что грузовой автомобиль перевозил семена подсолнечника.

Фото ГСЧС

Также фиксировались артиллерийские обстрелы в населенных пунктах Куцурубской громады Николаевского района и в Никопольском районе Днепропетровской области.

"Красногригорьевскую громаду на Никопольшине враг обстрелял из артиллерии. Поврежден частный дом, 3 хозяйственные постройки, авто", - написал Лысак.

Напомним, по Украине этой ночью была массированная атака дронов. Россияне атаковали 35 "Шахедами". Сбито из них было 15, сообщил Генштаб ВСУ.

Война в Украине идет уже 706-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.