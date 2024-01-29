Ночью Украину атаковали восемь беспилотников "Шахед", ракета "Искандер" и три ракеты С-300.

Как сообщают Воздушные силы, все дроны были сбиты.

Их уничтожили в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Обломки дрона упали в Днепропетровской области, повредив складские помещения, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Они повредили крышу агропредприятия, люди не пострадали.

В Николаевской области в результате падения обломков сбитых дронов было повреждено административное здание, учебное заведение и дома в частном секторе. Обошлось без пострадавших, пожаров не зафиксировано.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Всего над Николаевской областью ночью сбили четыре дрона.

Война в Украине идет уже 705-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. За последние дни россияне значительно увеличили количество штурмовых действий. Каждые сутки происходит примерно по полсотни вражеских штурмов на Авдеевском направлении. За неделю РФ сбросила только по Донецкой области около сотни авиабомб. Россияне наращивают интенсивность штурмов и на Северском и Бахмутском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.