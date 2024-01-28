В ночь на 28 января российские военные атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed-136/131", ракетами "Искандер-М" и С-300.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

ВСУ сбили четыре из восьми запущенных "Шахедов".

Сообщается, что россияне выпустили две ракеты "Искандер-М" по Полтавской области и три ЗРК С-300 по Донецкой области.

Также Россия атаковала гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Запорожской и Днепропетровской областях.

Вчера вечером в Кременчугском районе Полтавской области после ракетного удара россиян возник пожар на предприятии.

Напомним, что во время ночной атаки 27 января Shahed силы ПВО уничтожили все цели. Российские военные запустили четыре ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" по Кировоградской области.

Война в Украине идет уже 704-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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