В Кременчугском районе Полтавской области после ракетного удара россиян возник пожар на предприятии.

Об этом сообщил 27 января глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в своём телеграм-канале.

"Ракеты попали в промышленный объект, что повлекло за собой пожар", - говорится в сообщении.

Пожар ещё не потушен. О пострадавших информации нет.

По предварительным данным, удар по заводу был нанесен двумя баллистическими ракетами.

Ранее в Кременчуге "Шахед" попал в нефтеперерабатывающий завод. В ту ночь россияне массированно атаковали Полтавскую область "Шахедами". Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.

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