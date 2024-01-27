В Кременчугском районе после ракетного удара РФ возник мощный пожар на предприятии
В Кременчугском районе Полтавской области после ракетного удара россиян возник пожар на предприятии.
Об этом сообщил 27 января глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в своём телеграм-канале.
"Ракеты попали в промышленный объект, что повлекло за собой пожар", - говорится в сообщении.
Пожар ещё не потушен. О пострадавших информации нет.
По предварительным данным, удар по заводу был нанесен двумя баллистическими ракетами.
Ранее в Кременчуге "Шахед" попал в нефтеперерабатывающий завод. В ту ночь россияне массированно атаковали Полтавскую область "Шахедами". Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.
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