Рано утром 17 января РФ ударила ракетами "Оникс" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам Одесской области.

Об этом сообщают Силы обороны Юга.

Делалось это одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над Черным морем.

"Ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена" - говорится в сообщении.

Напомним, что этой ночью армия РФ выпустила 20 "Шахедов" и две зенитные управляемые ракеты С-300. Было уничтожено 19 "Шахедов".

Позже стало известно, что в Одессе после атаки "Шахедов" загорелись балконы и квартира жилой пятиэтажки.

А в Харькове ракетным ударом было повреждено медучереждение

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте наиболее динамичная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. Россияне пытаются окружить Авдеевку и зайти в село Новомихайловка на Марьинском направлении.

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