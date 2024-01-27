В субботу, 27 января, в Украине идет 703-й день войны с Россией.

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Новости Украины 27 января 2024 года

23.20 Последствия удара по предприятию в Кременчугском районе. Фото публикует ОВА.

Пожар еще не потушили, сообщили власти. О пострадавших информации нет.

Предварительно - по заводу прилетели две баллистические ракеты.

21.37 Из-под завалов трехэтажки в Нью-Йорке Донецкой области извлекли тела пяти погибших.

Об этом сообщили в ОВА.

Ракетный удар по дому был ещё 15 января. Туда сбросили две авиабомбы.

21.25 Системы РЭБ перешли в "окопный режим" и теперь могут применяться любым солдатом, заявил украинский военный на видео, опубликованном в Тиктоке.

Он показал компактное устройство, которое на фронте называют "сковородкой". Оно глушит канал управления или GPS беспилотника, если он находится в прямой видимости.

Есть более простые устройства, которые постоянно излучают помехи, а есть более эффективные, которые сперва засекают беспилотник, а потом точечно работают по нему. В этом случае прибор тяжелее обнаружить.

Устройство "просто убивает" любой ближайший дрон, говорит солдат ВСУ. Дальность действия - 300-500 метров.

По словам военного, проблема в том, что ВСУ вынуждены искать "сковородки" и комплектующие к ним через интернет, тогда как Россия начала производить их самостоятельно в серийном режиме.

"Это для нас еще более страшно, потому что оно разойдется по всем фронтам", - заявил автор видео. По его мнению, это может привести к массовым потерям дронов у ВСУ, поскольку "окопную РЭБ" почти нереально засечь и уничтожить (в отличие от стационарных систем).

21.18 В Запорожье дроны поразили объект инфраструктуры, сообщил губернатор области Малашко.

Последствия пока неизвестны. На месте работают спасатели.

21.04 Глава ГУР Буданов заявил, что в ближайшее время может состояться обмен пленными.

"Я уверен, что в ближайшее время обмен все-таки состоится", - заявил глава разведки (это ведомство ведет переговоры по обменам).

Отметим, что последний крупный обмен был запланирован на 24 января, но он не состоялся из-за крушения Ил-76 в Белгородской области.

Там, по заявлению России, находились 65 украинских пленных, летевших на обмен, однако Украина сбила этот борт двумя ракетами ПВО.

Киев этого не подтверждал, но и не опровергал.

20.48 Бывшие наемники ЧВК "Вагнер" скоро могут оказаться в Украине в составе трех штурмовых отрядов общей численностью 6600 человек.

Об этом пишут российские военные паблики.

По их данным, создание этих отрядов ускорилось после подписания Путиным закона о добровольческих формированиях в Росгвардии в декабре.

Теперь процесс комплектования новых подразделений "вагнеровцев" может занять менее месяца.

Каждый штурмовой отряд будет включать в себя до 2200 человек, всего планируется создать три таких подразделения, которые сформируют "1-й добровольческий корпус Росгвардии".

Символика у них будет несколько отличаться от "вагнеровской", заявляют паблики.

Ранее украинские военные, а также в ГУР, говорили, что "вагнеровцы" вернулись на войну в Украине. Российские же источники сообщали, что речь идет об отдельных добровольцах, которые влились в уже существующие российские подразделения.

Также они сообщали, что вопрос создания отдельных подразделений, укомплектованных "вагнеровцами", завис из-за того, что не могли решить, передавать ли их под крыло Росгвардии (что урегулировал в конце года упомянутый выше закон о добровольцах).

20.45 Власти Полтавской области подтвердили прилет в районе Кременчуга.

Ракеты попали в промышленный объект, что повлекло за собой пожар, сообщили в ОВА.

20.12 Взрывы в Полтаве.

20.06 Ракеты летят в сторону Полтавы.

20.05 Мэр Харькова сообщил о взрывах.

20.04 Тревога в Киеве и других регионах. Угроза удара баллистических ракет.

20.01 Ракеты летят на Кременчуг, сообщают Воздушные силы.

19.39 Вечернее обращение Зеленского.

19.27 Сообщают о взрывах в Запорожье.

По данным ВСУ, на город идет атака российских дронов.

15.33 Российские военные паблики сегодня заявили о захвате армией РФ деревни Табаевка в Купянском районе Харьковской области.

Это недалеко от села Крахмальное, которое россияне заняли на прошлой неделе (это подтвердило и украинское командование). Направление - в сторону восточного берега Оскольского водохранилища, что считается тактической целью наступления армии РФ.

В то же время Украина захват Табановки не подтверждает.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня заявлял о тяжелых боях в этом районе, но добавил, что ситуация там «полностью контролируется ВСУ».

"Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, немного южнее города Купянск, которое тоже довольно тяжелое , но полностью контролируемый нашими Вооруженными силами", - сказал глава Харьковской ОВА.

14.41 Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил позиции военных на Восточном фронте.

По его словам, ситуация остается сложной. Россияне наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

"Силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов враг пытается атаковать на направлении Кременная, Григорьевка", - сказал Сырский.

На Бахмутском направлении ВС РФ ведут наступательные действия, пытаясь прорвать оборону севернее и западнее Бахмута и развить наступление на Часов Яр.

"Пытаются восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки", - заявил Сырский.

13.36 О взрывах в Херсоне сообщают местные паблики.

12.40 Власти Сумской области заявили о проникновении в приграничье российской ДРГ.

Сумская ОВА заявляет, что ДРГ убила брата и сестру в селе Андреевка, которое находится в 5-километровой приграничной зоне.

ОВА вновь призвала эвакуироваться всех жителей приграничной зоны.

12.17 Россияне значительно увеличили количество штурмовых действий – вторые сутки подряд идет по 50 боестолкновений.

Об этом сообщил командующий группировкой "Таврия" Тарнавский (отвечает и за Авдеевское направление).

По его словам, за неделю РФ сбросила только по Донецкой области порядка сотни авиабомб.

Также за только за одни минувшие сутки было сбито 230 российских дронов.

10.45 В Институте изучения войны (ISW) уверены, что любое прекращение огня будет идти на пользу России.

РФ хочет, чтоб Украина внесла изменения в Конституцию и объявила статус "нейтралитета". Им выгодно, чтоб Украина получила членства в НАТО и статус страны ЕС, считают специалисты. Подробнее...

9.11 Славянск Донецкой области ночью попал под ракетный удар.

8.40 Планы США по Украине не предусматривают возвращения утраченных территорий, пишет Washington Post.

По данным газеты, администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева.

Она "преуменьшит акцент на отвоевании территории и вместо этого сосредоточится на том, чтобы помочь Украине отразить новые наступления России". А также укрепить оборонные и экономические возможности Киева.

Цель - чтобы Украина "стала намного сильнее к концу 2024 года", заявили изданию высокопоставленные чиновники США. Подробнее...

8.20 Этой ночью силы ПВО уничтожили 4 из 4 БпЛА, выпущенных рф по Украине

В ВС также заявили, что россияне ударили ракетой "Искандер-М" по Донецкой области. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.