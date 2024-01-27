Из-под завалов трехэтажного дома в Нью-Йорке Донецкой области извлекли тела пяти погибших.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своём телеграм-канале.

В результате российского обстрела 15 января обвалился подъезд жилого дома. Три человека были ранены, ещё пятерых горожан искали под завалами. Поисковая операция продолжалась почти две недели, прежде чем были извлечены останки всех пятерых жертв обстрела.

Как мы сообщали, удар по этому дому был нанесён 15 января. На его крышу сбросили две авиабомбы. В результате полностью обвалился подъезд жилого дома.

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