Россия, собравшая Совет безопасности ООН из-за обстрелов Донецка, сама обстреливает украинские города.

Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

"Вчера российские Вооруженные силы обстреляли несколько десятков и даже сотен украинских городов, населенных пунктов и сел в девяти районах – в Чернигове, Сумах, Николаеве и Кировограде. Самые жестокие удары со стороны Российской Федерации пришлись на Донецкую область", - сказал Кислица.

Напомним, накануне в Донецке попал под удар рынок в Кировском районе. По данным "ДНР", погибли 28 человек, сообщалось о десятках раненых.

Украина отрицает, что удар был со стороны ВСУ.

"Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСГВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели", - говорится в заявлении Оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Таврия".

Между тем генсек ООН Антониу Гутерреш уже осудил этот удар, но не назвал виновных.

Также сегодня экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что в Мирнограде Донецкой области в результате ракетного удара в ночь с 20 на 21 января погибли 16 украинских военных, более 20 находятся под завалами.