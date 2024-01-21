Сегодня днем оккупированный Донецк оказался под обстрелом. Пострадал рынок на микрорайоне Текстильщик в Кировском районе города.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что в Донецке уже 25 погибших после обстрела рынка и 20 раненых.

Еще кадры после прилета по Кировскому району Донецка.

Ранее мы писали, что армия РФ сбросила две авиабомбы и ударила ракетой по Нью-Йорку в Донецкой области. В результате обстрела обвалился подъезд жилого дома.

Также мы сообщали, что российские военные сбросили на Пивничное Донецкой области две авиабомбы. На месте погибла 63-летняя женщина. 79-летняя женщина ранена и доставлена ​​в больницу. Три дома частично разрушены.

Война в Украине идет уже 697-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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