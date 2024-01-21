Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о праве украинских беженцев на защиту.

Об этом Гутерриш сказал журналистам в столице Уганды Кампале, где проходит саммит "Группы 77 плюс Китай".

Так генсек ООН прокомментировал возможную мобилизацию украинских беженцев из-за рубежа. По его словам, они обладают теми же правами, что и все остальные беженцы.

"Ко всем беженцам следует относиться одинаково. И все страны должны выполнять свои обязательства, согласно законодательству о беженцах", - добавил Гутерриш.

Кроме того, генсек ООН осудил удар по Донецку, в ходе которого погибли 28 человек.

Отметим, что Россия обвинила в ударе по Донецку Украину. На понедельник РФ запросила заседание СБ ООН по удару по Донецку, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров.

Украина отрицает, что удар был со стороны ВСУ.

"Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСГВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели", - говорится в заявлении Оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Таврия".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о невозможности насильно вернуть в Украину уехавших за границу призывников.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский говорил, что к украинцам призывного возраста, которые незаконно уехали за границу, "есть вопросы".