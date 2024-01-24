Сегодня было принято эвакуировать принудительно детей из Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области. Решение было принято на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Сегодня мы приняли решение начать ее (эвакуацию - Ред.) в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад. Сейчас там до сих пор находятся 72 ребенка", - сообщил он.

Глава ОВА напомнил, что в части прифронтовых громад Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается с апреля прошлого года.

Ранее в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из двух громад Купянского района. В настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 - дети.

Также мы писали, что в начале декабря из Авдеевки эвакуировали всех детей, в городе оставались около тысячи человек.

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