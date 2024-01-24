Над Днепровским районом ПВО сбила две ракеты. Ранен мужчина
Сегодня днем над Днепровским районом ПВО сбила две ракеты. Обломки упали на предприятие, ранен мужчина.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Обломки упали на одно из предприятий в Днепре. Ранен 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести", - написал он.
Также есть повреждения здания и техники.
Ранее мы писали, что российские военные со вчерашнего вечера совершили три артобстрела по Никопольскому району Днепропетровской области. Повреждены образовательные и медицинские учреждения. Осколками повредило четыре пятиэтажки и 11 частных домов. Зацепило три хозяйственные постройки, авто, линии электропередач и газопровод.
Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.