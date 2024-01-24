Сегодня днем над Днепровским районом ПВО сбила две ракеты. Обломки упали на предприятие, ранен мужчина.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Обломки упали на одно из предприятий в Днепре. Ранен 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести", - написал он.

Также есть повреждения здания и техники.

Ранее мы писали, что российские военные со вчерашнего вечера совершили три артобстрела по Никопольскому району Днепропетровской области. Повреждены образовательные и медицинские учреждения. Осколками повредило четыре пятиэтажки и 11 частных домов. Зацепило три хозяйственные постройки, авто, линии электропередач и газопровод.

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