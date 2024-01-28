Вечером 27 января российские военные обстреляли трижды Никопольский район. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сообщается, что РФ выпустила по Марганецкой громаде более десятка снарядов.

"Боеприпасы летели на райцентр и Марганецкую громаду", - написал Лысак.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее мы писали, что российские военные совершили три артобстрела по Никопольскому району Днепропетровской области. Повреждены образовательные и медицинские учреждения. Осколками повредило четыре пятиэтажки и 11 частных домов. Зацепило три хозяйственные постройки, авто, линии электропередач и газопровод.

Напомним, сегодня ночью российские военные атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed-136/131", ракетами "Искандер-М" и С-300.

Война в Украине идет уже 704-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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