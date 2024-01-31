В ночь на 31 января РФ атаковала Украину, выпустив 20 ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Также РФ выпустила три баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины были сбиты 14 "Шахедов" в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

Война в Украине идет уже 707-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 2024 год будет тяжелым для Украины на фронте, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. По его оценке, Путин считает, что время играет на его стороне, и восстанавливает оборонное производство РФ с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.

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