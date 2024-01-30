После ночной атаки "Шахедов" пострадала одна из подстанций в центре Украины, которая питала промышленных потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

На подстанции повреждено оборудование, идут аварийно-восстановительные работы, а также процесс подключения предприятий к сети.

"Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса, созданного "Укрэнерго"", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью по Украине была массированная атака дронов. Россияне атаковали 35 "Шахедами". Сбито из них было 15, сообщил Генштаб ВСУ.

Также в Криворожском районе Днепропетровской области зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, возник пожар.

В Николаевской области в результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль, водитель получил черепно-мозговую травму.

Кроме того, Россия атаковала дронами-камикадзе Киевскую область. В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание, ангар и автомобили.

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