Ночью 30 января Россия атаковала дронами-камикадзе Киевскую область. В регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщает глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар.

Пожар ликвидирован. Кроме зданий, повреждены три автомобиля.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

Кадры после прилета "Шахедов" по предприятию в Киевской области опубликовали в Нацполиции.

Также сегодня ночью был удар по объекту инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области. В Николаевской области в результате падения обломков беспилотника загорелась фура, пострадал водитель.

Война в Украине идет уже 706-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, судя по поступающей информации, все больше решают дроны. По данным издания Bild, на них сейчас приходится 75% всех потерь обеих сторон. Тогда как бронетехника играет второстепенную роль и быстро выходит из строя.

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