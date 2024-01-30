Анализируем итоги 706-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По Украине этой ночью был массовый налет дронов. Россияне атаковали 35 "Шахедами". Сбито из них было 15.

Удары наносились по Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областям.

В Харьковской области был атакован город Змиев. По данным властей, шесть "Шахедов" ударили по предприятию, где два человека получили ранения.

СБУ теперь ищет авторов фото, сделанного после прилета по Змиеву, пишут харьковские паблики. На кадрах виден огромный столб дыма и огня. Российские телеграм-каналы пишут о прилете по складу с топливом.

Украина этого не подтверждала.

Атака дронов ночью была по Криворожскому району, там был прилет по объекту гражданской инфраструктуры, который загорелся. В Николаевской области после прилета загорелась фура, пострадал водитель.

Ещё один прилет "Шахедов" этой ночью был в Киевской области. В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар (на фото к этой статье). Были повреждены административное здание и ангар.

Кроме того, после ночной атаки "Шахедов" пострадала одна из подстанций в центре Украины. Она питала промышленных потребителей.

На подстанции повреждено оборудование, которое, судя по всему, быстрому ремонту не подлежит - как пишет "Укрэнерго", его "планируется как можно быстрее заменить новым".

То есть, как уже писали многие аналитики, россияне стараются подорвать украинскую промышленную базу - поскольку в 2024 году Киев будет пытаться хотя бы частично переходить на военное самообеспечение.

Также ночью в поселке Великий Бурлук в Харьковской области был прилет авиабомб. Пострадал местный сырзавод.

Сегодня ночью и по России наносился массированный удар беспилотниками. Минобороны РФ заявляет, что уничтожены и перехвачены 21 украинский беспилотник над Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (1) и Тульской (1) областями.

Также 11 дронов были сбиты над Крымом.

Днем россияне снова атаковали ракетами Харьковский районе. Были несколько прилетов.

Что касается военной ситуации, то, по данным паблика Deep State, россияне продвинулись у Приютного в западной части Времьевского выступа. Институт изучения войны (США) добавляет, что российские войска наступали к северу от села.

Также Институт фиксирует еще несколько продвижений российских войск:

- на юго-восточной окраине Авдеевки

- в лесополосе к востоку от Ямполовки (на запад от Кременной)

- а также "добились незначительного успеха" в пределах Крынок.

Слухи об оставке Залужного

Главной новостью в Украине со вчерашнего вечера стали слухи об отставке главкома Валерия Залужного.

Их начали усиленно публиковать различные телеграм-каналы, а также те блогеры, которые поддерживают Залужного и критикуют при этом Банковую.

В Минобороны в Офисе президента на это заявили, что никто Залужного не увольнял. Сам же главком вопроса никак не прокомментировал - но опубликовал совместное фото с начальником Генштаба Сергеем Шапталой.

То есть что-то явно происходило. Одну из версий опубликовали СМИ со ссылкой на свои источники в окружении Залужного.

По их данным, Зеленский действительно встречался с Залужным и предложил ему подать в отставку. При этом никакой существенной должности Залужному не предложили.

Залужный, как утверждается, ответил, что это право президента - выбирать, с кем ему работать, но писать рапорт на отставку отказался.

То есть эта версия как минимум не противоречит официальным опровержениям властей (Залужного действительно никто не увольнял)

Источники СМИ также сообщают, что вероятная отставка главкома станет первым звеном в серии изменений в высшем командовании украинской армии, а также в других органах власти.

О том, что такие перестановки планируются, написали сегодня и западные СМИ.

Офис президента действительно запланировал кадровую рокировку внутри военного руководства, но пока передумал, написал в колонке для Spectator британский политолог Марк Галеотти со ссылкой на источники.

"Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении прислал мне сообщение, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках. Сегодня утром ему сообщили, что Банковая "похоже, пришла в себя", - пишет Галеотти.

Кроме того, он резко критикует гипотетическое решение Зеленского убрать Залужного и считает его элементом политической конкуренции, а не объективной необходимости.

Затем слухи об отставке главкома подтвердила Financial Times. По данным ее источников, Зеленский все равно отправит в отставку Залужного.

Они подтверждают информацию, что в понедельник президент призвал главнокомандующего уйти в отставку, предложив при этом некою новую роль, но генерал отказался это делать.

При этом Зеленский ясно дал понять Залужному, что независимо от того, примет он эту новую роль или нет, он будет уволен. Однако президент пока повременит с отставкой из-за того, что информация попала в СМИ (собственно, именно такую причину "Страна" называла еще вчера).

FT пишет, что замена Залужного может "нервировать западных партнеров" и произойдет в критический момент войны.

В чем причина возможного увольнения главкома мы подробно писали здесь.

Кто может заменить Залужного?

Другой аспект обсуждений возможной отставки Залужного - кто может его сменить, если такое решение будет принято. Вчера в этом контексте снова всплыло имя главы ГУР Буданова.

Его, как пишет ряд журналистов, Зеленский и хочет сделать новым главкомом ВСУ.

Официально это не подтверждалось. Хотя на днях нардеп от "слуг народа" Марьяна Безуглая назвала фамилию Буданова в числе вероятных сменщиков Залужного.

Вчера главред "Цензора" Юрий Бутусов раскритиковал это гипотетическое назначение. И обвинил Буданова в отсутствии опыта стратегического командования - а также в провале ряда операций, упомянув при этом остров Змеиный и Энергодар, которые, по словам Бутусова, были "на редкость бездарно спланированы".

Речь, судя по всему, идет о попытках высадки ГУР на острове Змеиный в мае 2022 года. И в Энергодаре - в октябре того же года.

Напомним чуть детальнее об этих операциях.

О том, что украинский спецназ пытался высадиться на Змеином, тогда сообщало минобороны РФ. По его данным, Украина пыталась 7 и 8 мая перебросить на остров морской и вертолетный десант.

По утверждению россиян, катера были потоплены, а вертолеты сбиты, десант погиб. Украина этого официально не подтверждала, но через несколько дней Буданов заявил, что "Украина будет и дальше предпринимать попытки освободить остров Змеиный" (россияне ушли оттуда только 30 июня).

Подробно о событиях того времени на Змеином "Страна" писала здесь.

Что касается Энергодара, то Россия сообщала о попытке его захвата еще в октябре 2022 года. Говорилось, что были задействованы 37 лодок и катеров, из них 14 лодок были потоплены, остальные ушли под огнем артиллерии. По утверждению россиян погибло более 90 украинских десантников.

Спустя полгода неудачную попытку взять город и территорию Запорожской АЭС подтвердила британская The Times. Количество потерь она не уточняла, но писала, что в операции принимали участие около 600 человек.

Основной причиной провала издание называет ошибку в расчетах - ВСУ не ожидали, что у россиян будет на берегу такое плотное артиллерийское прикрытие (то есть, не сработала военная разведка).

Позже сам Буданов подтвердил, что спецназ ГУР трижды пытался освободить Энергодар и Запорожскую АЭС, но все операции завершились неудачей. По его словам, успеху помешали как управленческие, так и исполнительские недостатки.

Но, по его словам, спецназовцы приобрели навыки, который затем использовали при десантировании на левый берег Днепра в Херсонской области (где ВСУ сейчас удерживают плацдарм в Крынках, хотя оценки его необходимости на Западе и в Украине довольно неоднозначны).

Военные перспективы

2024 год будет тяжелым для Украины на фронте, считает директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Этот год, вероятно, станет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого выйдут далеко за рамки героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости", - пишет Бернс в колонке для Foreign Affairs.

По его оценке, Путин считает, что время играет на его стороне, и восстанавливает оборонное производство РФ с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.

Задача Украины, по его мнению, состоит в том, чтобы "разрушить высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену продолжения конфликта для России", не только добиваясь прогресса на линии фронта, но и нанося глубокие удары в тылу и в Черном море.

"В этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерным оружием, и было бы глупо полностью игнорировать риски эскалации. Но было бы столь же глупо быть излишне запуганными ими", - пишет директор ЦРУ.

А Запад он призывает продолжать финансирование Украины.

Washington Post выпустила по этому поводу более пессимистическую статью - озаглавленную "Надежды Украины на победу над Россией ускользают".

"Трудно игнорировать ощущение отчаяния в коридорах власти в Украине. Прошло уже два года с начала полномасштабной войны, а власти в Киеве все еще продолжают обращаться к партнерам на Западе с давней просьбой: "Дайте нам больше оружия, больше помощи, больше политических обязательств", – говорится в публикации.

Обозреватель WP Ишаан Тарур напоминает, что в Вашингтоне продолжается "политическая драма" вокруг финансирования Украины, а власти США и ЕС тем временем работают над "многосторонним планом, направленным на обеспечение поддержки Украины в будущем".

"Эта политика таит в себе риски, в том числе политические, если украинцы начнут винить свое правительство в застое на передовой. Точно так же в западных столицах чиновники прекрасно понимают, что терпение их граждан в отношении финансирования конфликта в Украине не бесконечно", – пишет WP со ссылкой на экспертов.

"В процессе планирования Вашингтон, похоже, также готовит аргументы в пользу того, что, даже если Украина не вернет себе все свои территории в ближайшей перспективе, ей нужна значительная постоянная помощь, чтобы иметь возможность защитить себя и стать неотъемлемой частью Запада", – говорится в статье.

Однако в ближайшей перспективе как проблемы Украины на фронте, так и разногласия в Вашингтоне могут предопределить судьбу противостояния, считает автор.

"Запад, возможно, уже упустил свой лучший шанс дать Украине возможность полностью освободить свою территорию", – пишет WP.

Деньги для Украины

Чем ближе к саммиту ЕС 1 февраля, где снова проголосуют по поводу 50-миллиардного пакета для Украины, тем больше звучит противоречивых заявлений.

Премьер Венгрии Орбан, который в декабре заблокировал выделение этих денег, настаивает на своем условии при новом голосовании - заложить возможность пересматривать эту помощь каждый год.

"Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет", - сказал Орбан в интервью Le Point.

Он уточнил, что хочет не исключительного права для Венгрии, а чтобы помощь утверждали каждый год единогласно.

Напомним, сумма в 50 миллиардов, если ее одобрят, будет выдана не сразу, а растянута на четыре года. То есть, Украина будет получать по 12,5 миллиардов в год. И Венгрия хочет каждый год собираться и решать, продолжать ли это финансирование.

Понятно, что за это время в Европе может многое поменяться, к власти, к примеру, придут правые правительства и начнут голосовать против продолжения помощи. Либо же Венгрия будет каждый год выставлять какие-то новые условия, выбивая, например, для себя финансирование от ЕС, который Брюссель ей пытается заблокировать (видимо, в этом и состоит план Орбана).

И, как пишет Reuters со ссылкой на одного из еврочиновников, в Брюсселе уже отвергли условие Орбана. Так что пока вопрос с выделением европейской помощи остается в подвешенном состоянии.

Что же до американской помощи, то Белый дом заявил, что республиканцы и демократы в Сенате приближаются к договоренностям о границе. На них, напомним, завязано и финансирование Украины.

В связи с чем Белый дом призвал Палату представителей "не становиться на пути".

Однако ранее ее спикер Майк Джонсон говорил, что у законопроекта, в том виде, в котором он обсужlается в Сенате, нет шансов получить одобрение в контролируемой республиканцами нижней палате Конгресса.