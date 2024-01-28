Россияне атаковали Мирноград Донецкой области. Ранены три человека
Сегодня ночью российские военные атаковали Мирноград Донецкой области. Ранены три человека, среди них несовершеннолетний парень.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
"28 января 2024 года, в 01:30, войска РФ произвели ракетный обстрел жилмассива г. Мирнограда. Находясь в собственных домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет. У 30-летней жительницы соседнего дома врачи диагностировали черепно-мозговую травму" - говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
В результате ракетного удара повреждения получили 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также 9 автомобилей.
Напомним, что вчера в Донецкой области извлекли из-под завалов тела пятерых погибших после обстрела 15 января. Три человека были ранены, ещё пятерых горожан искали под завалами. Поисковая операция продолжалась почти две недели.
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