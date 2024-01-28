Сегодня ночью российские военные атаковали Мирноград Донецкой области. Ранены три человека, среди них несовершеннолетний парень.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"28 января 2024 года, в 01:30, войска РФ произвели ракетный обстрел жилмассива г. Мирнограда. Находясь в собственных домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет. У 30-летней жительницы соседнего дома врачи диагностировали черепно-мозговую травму" - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В результате ракетного удара повреждения получили 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также 9 автомобилей.

Напомним, что вчера в Донецкой области извлекли из-под завалов тела пятерых погибших после обстрела 15 января. Три человека были ранены, ещё пятерых горожан искали под завалами. Поисковая операция продолжалась почти две недели.

Война в Украине идет уже 704-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.