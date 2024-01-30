Во вторник, 30 января, российские военные ударили по Харьковской области.

Об этом сообщает командующий войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.

"Обстрел велся из С-300 с территории Белгородской области", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что "оккупанты ударили по Харьковщине. Зафиксировано попадание в области. В эту минуту без пострадавших".

Напомним, что сегодня ночью россияне ударили авиабомбами по поселку Великий Бурлук в Харьковской области. Пострадал местный сырзавод. Кроме того, ночью россияне применили минимум 6 БПЛА Shahed в Змиеве Чугуевского района. Повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома. Ранения получили мужчины 52 и 61 года.

Война в Украине идет уже 706-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, судя по поступающей информации, все больше решают дроны. По данным издания Bild, на них сейчас приходится 75% всех потерь обеих сторон. Тогда как бронетехника играет второстепенную роль и быстро выходит из строя.

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