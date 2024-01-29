В Донецке подвергся обстрелу Калининский район. По словам свидетелей, они слышали свист и звук одного взрыва.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По данным каналов и назначенных РФ "властей" города, при обстреле три человека погибли, один пострадал и был госпитализирован. Также было повреждено здание врачебно-физкультурного диспансера.

Как говорят очевидцы, рядом с местом прилета нет военных объектов.

21 января в Донецке попал под мощный удар рынок в Кировском районе. По данным "ДНР", тогда погибли 28 человек, сообщалось о десятках раненых.

Россия по этому поводу собрала заседание Совета безопасности ООН, на котором представитель Украины заявил, что войска РФ сами обстреливают украинские города.

Война в Украине идет уже 705-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. За последние дни россияне значительно увеличили количество штурмовых действий. Каждые сутки происходит примерно по полсотни вражеских штурмов на Авдеевском направлении. За неделю РФ сбросила только по Донецкой области около сотни авиабомб. Россияне наращивают интенсивность штурмов и на Северском и Бахмутском направлениях.

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