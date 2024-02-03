Сегодня ночью россияне третий раз нанесли удар "Шахедами" по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Пострадала подстанция.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Из-за обстрелов и падений обломков БПЛА пострадало оборудование подстанции НЭК "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии. Были обесточены бытовые и промышленные потребители в Кривом Роге", - говорится в сообщении.

В Кривом Роге и близлежащих районах Из-за повреждений энергетического оборудования введены графики аварийных отключений.

В ДТЭК сообщили, что россияне этой ночью атаковали электростанцию компании. Как сообщается, оборудование ТЭС получило серьезные повреждения. О какой станции идет речь, не уточняется.

Напомним, ночью российские военные атаковали Украину 14-ю БПЛА типа "Шахед" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силами и средствами ПВО было уничтожено 9 дронов-камикадзе врага.

В результате атаки дронов без света в Криворожском районе остались около 15000 человек. Также обесточены две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай.

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