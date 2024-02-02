Ночью была атака "Шахедов" на Кривой Рог. В результате удара под землей оказались заблокированы горняки двух шахт - около ста человек.

По данным городской администрации, их уже начали выводить на поверхность.

После удара БПЛА в городе пропал свет у ста тысяч абонентов. Сейчас вернули электричество 60 тысячам.

Также пока не работает ряд котельных, сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

Причина отключения света в Кривом Роге - удар "Шахида" по подстанции, сообщает "Укрэнерго".

Война в Украине идет уже 709-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был морской бой в районе бухты Донузлав в Крыму. Там морской дрон поразил ракетный катер "Ивановец", который взорвался. Также в Крыму вчера было пять прилетов, в ходе которых были повреждены самолеты.

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