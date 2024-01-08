Разрушенный ТЦ в Кривом Роге, сгоревшая маршрутка в Новомосковске. Новые фото после ракетной атаки РФ
Днепропетровская областная военная администрация опубликовала новые фото после сегодняшней ракетной атаки РФ.
В Новомосковске пострадала маршрутка с людьми. Она перевернулась от ударной волны. Всем пассажирам и водителю удалось выбраться. На фото на фоне маршрутки горит какой-то объект.
Фото Днепропетровской ОВА
В Кривом Роге был прилет в торговый центр.
Фото Днепропетровской ОВА
Также в пригороде Кривого Рога в результат ракетного удара в частном доме погибла 62-летняя женщина.
Фото Днепропетровской ОВА
По уточненным данным, в Новомосковске из-за ракетного удара 27 пострадавших. 11 остаются в медучреждении. Из них четверо – дети.
В Кривом Роге и районе – 4 пострадавших. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Напомним, что утром россияне атаковали ракетами четыре региона Украины. Погиб человек, есть пострадавшие.
Воздушные силы сбили 8 "Шахедов" и 18 ракет. Всего силами РФ была выпущена 51 ракета.
Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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