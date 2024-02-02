В Кривом Роге полностью восстановили свет у всех потребителей после прилета в подстанцию. Шахта и котельная также запитаны.

Об этом пишет пресс-служба Министерства энергетики Украины в своем телеграм-канале.

Известно, что пока не было света, бизнес активно использовал генераторы.

Также от прилета выбиты окна в двух школах и нескольких многоэтажках.

Напомним, сегодня ночью была атака "Шахедов" на Кривой Рог. После удара БПЛА по подстанции в городе пропал свет у ста тысяч абонентов. Также под землей оказались заблокированы горняки двух шахт. Недавно глава совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что всех 113 шахтеров уже подняли на поверхность.

Война в Украине идет уже 709-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был морской бой в районе бухты Донузлав в Крыму. Там морской дрон поразил ракетный катер "Ивановец", который взорвался. Также в Крыму вчера было пять прилетов, в ходе которых были повреждены самолеты.

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