В понедельник, 8 января, в Кривом Роге без света остались более 15 тысяч абонентов.

Минэнерго сообщает, что это связано с ухудшением погодных условий. Про утренний обстрел не упоминается.

Котельные и насосные станции в городе работают на генераторах. Из-за обледенения линий не работают трамваи и троллейбусы.

В целом по Украине из-за резкого похолодания, налипания мокрого снега и гололеда обесточены почти 400 населенных пунктов.

Половина - в Днепропетровской области. Еще 80 - в Кировоградской. Более 50 - в Одесской и Николаевской.

Напомним, что утром появились подробности удара по Кривому Рогу и Днепропетровской области.

Также мы писали о том, что утром россияне атаковали ракетами четыре региона Украины. Погиб человек, есть пострадавшие.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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