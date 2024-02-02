Ночью 2 февраля россияне атаковали Украину 24 ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Силы ПВО сбили 11 дронов. Еще семь беспилотников не достигли своих целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале.

Отмечается, что удар дронов был направлен по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области. Беспилотники запускались из районов Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда (Крым).

Силы ПВО работали в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге в результате удара беспилотников под землей оказались заблокированы горняки двух шахт - около ста человек. Также после удара БПЛА в городе пропал свет у ста тысяч абонентов. Сейчас вернули электричество 60 тысячам.

Война в Украине идет уже 709-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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