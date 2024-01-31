В Снигиревке Николаевской области вчерашним ударом дронов были серьезно повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает прокуратура.

"По данным следствия, 30 января 2024 года около 23.30 оккупанты в очередной раз атаковали беспилотными летательными аппаратами город Снигиревка Баштанского района Николаевской области" - говорится в сообщении.

Ранен 47-летний местный житель.

Ранее сообщали, что спасатели ликвидировали масштабный пожар после российских обстрелов в Николаевской области. По состоянию на утро 31 января пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 600 кв. м.

Война в Украине идет уже 707-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 2024 год будет тяжелым для Украины на фронте, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. По его оценке, Путин считает, что время играет на его стороне, и восстанавливает оборонное производство РФ с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.

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