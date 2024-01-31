В ночь на 31 января спасатели ликвидировали масштабный пожар после российских обстрелов на Николаевщине. По состоянию на утро 31 января пожар был ликвидирован.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели сообщают, что сегодня в полночь в Баштанском районе в результате попадания БпЛА возник пожар магазина. Повреждены склады сельскохозяйственного предприятия. Травмирование получил охранник магазина, который госпитализирован в медицинское учреждение.

Площадь пожара составила 600 кв. м.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, пострадавший - гражданский, охранник торгового павильона. Он находится в реанимации.

Напомним, что вчера вечером силы РФ атаковали беспилотниками жилые кварталы Харькова. Утром 31 января спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки. По предварительным данным три человека получили травмы.

Война в Украине идет уже 707-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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