Ночью 2 февраля запущенные россиянами беспилотники "Шахед" маневрировали почти шесть часов. Удары были направлены по критической инфраструктуре, а также преследовали цель истощить украинскую ПВО.

Об этом сообщила руководитель координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Работа противовоздушной обороны была очень мощной и долгой. Это истощение наших систем. Почти шесть часов маневрировали беспилотники. Характерной особенностью стало то, что направляет враг и на прифронтовые территории свои дальнобойные барражирующие снаряды", - сказала Гуменюк.

По ее словам, в Херсонской области были сбиты два беспилотника. В Кировоградской области силы ПВО уничтожили три "Шахеда", однако произошло попадание в объект инфраструктуры, возник пожар.

Также удары были направлены по Днепропетровской и Николаевской областям.

"Очевидно, у россиян есть определенный "творческий поиск" новой тактики. Они исходят из имеющихся возможностей. В частности, наша боевая работа по левобережной Херсонщине привела к очередной потере пункта боеснабжения. В этой связи видим снижение количества артиллерийских обстрелов. Они выискивают другие способы, которыми можно нанести удары по нашим мощностям, в частности, не военным, а по мощностям региона. Враг не прекращает энергетический террор, объекты критической инфраструктуры для него остаются приоритетными", - добавила Гуменюк.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину 24 ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Силы ПВО сбили 11 дронов. Еще семь беспилотников не достигли своих целей.

В результате атаки дронов в Кривом Роге под землей оказались заблокированы горняки двух шахт - около ста человек. Также после удара БПЛА в городе пропал свет у ста тысяч абонентов. Сейчас вернули электричество 60 тысячам.