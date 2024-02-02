Все 113 шахтеров в Кривом Роге уже подняли на поверхность.

Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале.

Также Вилкул поблагодарил всех причастных к спасению горняков.

Напомним, сегодня ночью была атака "Шахедов" на Кривой Рог. В результате под землей оказались заблокированы горняки двух шахт. Кроме того, после удара БПЛА по подстанции в городе пропал свет у ста тысяч абонентов. Сейчас вернули электричество 60 тысячам.

Также мы писали, что во время ночной атаки россияне выпустили по Украине 24 "Шахеда". Силы ПВО сбили 11 дронов. Еще семь беспилотников не достигли своих целей.

Война в Украине идет уже 709-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был морской бой в районе бухты Донузлав в Крыму. Там морской дрон поразил ракетный катер "Ивановец", который взорвался. Также в Крыму вчера было пять прилетов, в ходе которых были повреждены самолеты.

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