В ночь на 3 февраля российские военные атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Основной удар пришелся на Кривой Рог.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Силами ПВО были уничтожены 5 БПЛА, также произошло несколько попаданий.

"Возникли два пожара. Без света в районе около 15000 человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", - написал он.

Также Никопольский район был под ночным обстрелом из артиллерии. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач. Без пострадавших.

Напомним, что ночью силы ПВО уничтожил 9 из 14 "Шахедов". Отмечается, что значительная часть "Шахедов" была направлена по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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