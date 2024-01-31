Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что в Украине нужна демилитаризованная зона и она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность городов России от обстрелов.

Слова главы Кремля приводят российские СМИ.

У Путин спросили, где будет проходить демилитаризованная линия, благодаря которой жители приграничных регионов смогут чувствовать себя спокойно из-за обстрелов.

"Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства", - сказал президент РФ.

Он отметил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону в Украине, и что это ее "главный мотив".

Ранее Путин уже говорил, что РФ хочет создать такую зону вдоль границы Украины и России. Но сейчас активных боевых действий там не ведется, хотя регулярно случаются обстрелы и проникновения ДРГ.

А в Госдепартаменте США призывали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной станции.

Между тем война в Украине идет уже 707-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 2024 год будет тяжелым для Украины на фронте, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. По его оценке, Путин считает, что время играет на его стороне, и восстанавливает оборонное производство РФ с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.

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