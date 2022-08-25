В Госдепартаменте США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной станции
Госдепартамент США призывает прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС. Замгоссекретаря Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон не может сейчас уточнить, кто именно ведет обстрелы ЗАЭС.
Также американцы снова призвали создать в районе станции демилитаризованную зону.
В обстрелах Запорожской АЭС Украина и Россия обвиняют друг друга.
Напомним, что МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС с миссией до 5 сентября. Однако вопрос ее демилитаризации не стоит.
Сегодня на ЗАЭС произошло первое в истории полное отключение от энергосети. В городе говорят, что ситуация критическая.
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