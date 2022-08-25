Госдепартамент США призывает прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС. Замгоссекретаря Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон не может сейчас уточнить, кто именно ведет обстрелы ЗАЭС.

Также американцы снова призвали создать в районе станции демилитаризованную зону.

В обстрелах Запорожской АЭС Украина и Россия обвиняют друг друга.

Напомним, что МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС с миссией до 5 сентября. Однако вопрос ее демилитаризации не стоит.

Сегодня на ЗАЭС произошло первое в истории полное отключение от энергосети. В городе говорят, что ситуация критическая.

Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.