Воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" устроил засаду в Суземском районе Брянской области РФ, который граничит с Черниговской областью Украины.

Об операции ДРГ "Корпуса" сообщают его ресурсы и российские телеграм-каналы.

Как сказано в сообщениях, 18 января ДРГ атаковала грузовик "Урал" Минобороны РФ. В результате нападения у военных есть потери: погибшие и раненые.

Сразу после атаки ДРГ, как утверждается, отступила.

В РДК заявили, что члены ДРГ приехали в Украину и вступили в "Корпус" летом, прошли подготовку, пополнили боевые группы и под руководством опытных бойцов и командиров осуществили атаку.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Напомним, это далеко не первый рейд "Корпуса" на территорию России. Весной "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео из деревни Глотово Белгородской области, куда совершил рейд.

Летом сообщалось, что "Русский добровольческий корпус" переместился на юг и участвует в наступлении ВСУ на Запорожском направлении. В ходе штурма позиций армии РФ на этом направлении погиб боец РДК.