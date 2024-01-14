В центре Белгорода РФ установили первое модульное укрытие для защиты населения от обстрелов.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что железобетонная конструкция установлена у рынка и универмага, рядом с которыми 30 декабря произошел обстрел. Сооружение представляет собой коробку из пяти плит. В случае угрозы люди могут спрятаться внутри от осколков и суббоеприпасов.

Как пишут российские издания, накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проведении испытаний укрытий, защищающих от обстрелов в людных местах. Он рассказал, что конструкции с двойным армированием выдержали взрывы боеприпасов при недавнем обстреле. По результатам испытаний конструкции, используемые Министерством обороны РФ для защиты личного состава, решили установить в местах скопления людей, в том числе на остановках общественного транспорта.

В случае обстрела в укрытии можно спрятаться от осколков. Фото: Telegram

Напомним, в конце декабря под обстрел попал центр Белгорода: один из снарядов упал на каток, который находится на Соборной площади. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста белгородцев получили ранения.

Также мы писали, что на днях из Белгородской области решили эвакуировать детей из-за участившихся обстрелов.