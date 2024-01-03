Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление французского МИД о том, что удары по Белгороду – это законная самооборона Украины.

Комментарий он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами… И сейчас убедились в этом… Мразь. Выбл@дки. Уроды", – написал Медведев.

Как мы писали, МИД Франции тоже не стал осуждать удары по Белгороду. Париж назвал их "законной обороной".

Также официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт по поводу ударов по Белгороду заявил, что он "никогда это не комментировал и не будет комментировать и сейчас".

Между тем война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов за всю историю войны.

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